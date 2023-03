Diese zuvor gekauften Tickets gelten für diese Konzerte in Bremen

Demnach werden für das Auftaktkonzert in Bremen am 10. Mai die ursprünglich für den 22. März erworbenen Tickets gelten. Für den darauffolgenden Auftritt am 11. Mai gelten wiederum die Tickets, die ursprünglich für den 23. März gekauft worden waren. Und Karteninhaber, die für den ursprünglich geplanten, doch wegen der Verletzung entfallenen Tour-Auftakt am 21. März in Bremen Tickets erworben hatten, können mit diesen Fischers Show am 12. Mai 2023 in Bremen besuchen.