Tourette-Aktivist John Davidson äussert sich nach BAFTA-Eklat

Störende Rufe waren laut Davidson unfreiwillige Tics

In dem Statement, das «Variety» vorliegt, betonte Davidson seine Dankbarkeit gegenüber den Veranstaltern. Dass er trotz seiner schweren Symptomatik eingeladen wurde, wertet er als wichtiges Zeichen für Inklusion: «Ich habe mich sehr über die Ankündigung im Auditorium vor der Aufzeichnung gefreut, die alle darauf hingewiesen hat, dass meine Tics unwillkürlich sind und nichts über meine persönlichen Ansichten aussagen.»