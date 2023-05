Toxische Arbeitsumgebung? Das sagt Kelly Clarkson dazu

Bisher wurde die Sendung vorwiegend in Los Angeles aufgezeichnet, die neue Staffel soll allerdings in New York entstehen. Clarkson wolle sicherstellen, dass das neue Team - inklusive Angestellter, die weiterhin mit an Bord sind - nur aus den «besten und liebenswürdigsten» Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der gesamten Industrie bestehe. Alle Führungskräfte, darunter auch sie selbst, sollen daher ein spezielles Training bekommen, wodurch mögliche Toxizität am Set ausgemerzt werden soll.