Tragischer Balkonsturz: Vor einem Jahr starb Liam Payne

Unvergessen ein Jahr danach

Unabhängig von der juristischen Aufarbeitung sitzt der Schock über Liam Paynes Tod auch ein Jahr danach tief. Am 29. August 2025 wäre er 32 Jahre alt geworden. Seine Partnerin Kate Cassidy (26), mit der er von Oktober 2022 bis zu seinem Tod liiert war, meldete sich dazu mit bewegenden Worten auf Instagram. «Es bricht mir das Herz, dass ich dir heute keine echte Geburtstagskarte überreichen kann. Dass ich dein Lachen nicht hören oder dir all die Dinge sagen kann, die ich dir gerne noch tausendmal gesagt hätte.» Sie würde «Jahre meines Lebens aufgeben, nur um dir ein paar mehr zu geben», schrieb die Influencerin.