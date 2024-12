Tragischer Todesfall: Rapper OG Maco stirbt mit nur 32 Jahren

Trauer um den US–amerikanischen Musiker OG Maco (1992–2024). Der Hip–Hop–Star, der mit bürgerlichen Namen Benedict Chiajulam Ihesiba Jr. hiess, ist im Alter von nur 32 Jahren verstorben, wie seine Familie am 27. Dezember mit einem Instagram–Post bekannt gegeben hat. OG Maco war am 12. Dezember in Los Angeles in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er sich laut des US–Magazins «Variety» offenbar selbst in den Kopf geschossen hatte.