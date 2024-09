«Tragödie»: Ryan Reynolds trauert um guten Freund Eric Gilliland

Sie seien sofort Freunde geworden, als sie sich vor fast drei Jahrzehnten kennenlernten. «Er war das erste grosse Treffen, das ich zu Beginn meiner Karriere hatte. Er hatte die Arbeit als Autor bei ‹Roseanne› beendet und hatte ein schickes Bungalowbüro auf dem Fox–Gelände in LA. Ich war total nervös, ihn zu treffen», blickte der «Deadpool»–Star zurück. Dann wurde er positiv überrascht: «Eric war nicht so, wie ich mir einen wirklich erfolgreichen Comedy–Autor vorgestellt habe. Er war so nahbar.» Es habe sich angefühlt, als habe er ihn schon ewig gekannt.