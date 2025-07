Tragödie um Diogo Jota: Polizei teilt neue Erkenntnisse zum Unfall mit

Emotionaler Abschied von den Brüdern

Beide Brüder wurden am vergangenen Samstag in einer herzzerreissenden Trauerfeier zu Grabe getragen. Zwei Wochen vor seinem Tod hatte Jota am 22. Juni seine langjährige Freundin Rute Cardoso geheiratet, die Mutter seiner drei Kinder. Wie portugiesische Medien berichteten, wird der FC Liverpool die restlichen zwei Jahresgehälter an Jotas Ehefrau auszahlen, was rund 14 Millionen Euro ergeben würde.