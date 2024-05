Trailer-Krieg: Auf «Herr der Ringe» folgt «House of the Dragon»

In der Serie «House of the Dragon» ist am Ende von Staffel eins der erbitterte Bürgerkrieg zwischen den Anhängern des Adelshauses Targaryen entbrannt. In der Realität kabbelt sich der «Game of Thrones»–Ableger mit einer anderen Fantasy–Serie – der extrem aufwändigen und entsprechend kostspieligen Amazon–Produktion «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht». Der Konkurrenzkampf wurde am 14. Mai überdeutlich, denn: Nur wenige Stunden, nachdem Prime Video den Trailer zur zweiten Staffel von «Die Ringe der Macht» veröffentlichte, zogen HBO und Sky mit einem ebenso epochalen Clip zur zweiten «House of the Dragon»–Season nach.