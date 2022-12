Trailer zeigt erste Einblicke in «Guardians of the Galaxy Vol. 3»

«Guardians of the Galaxy Vol. 3» schliesst die Trilogie um Star-Lord (Chris Pratt, 43) und seine Freunde ab. Ein neuer Trailer verrät nun, wie das aussehen wird. Gleich zu Beginn wird klar: Auch dieses Mal werden Fans nicht auf legendäre Musikklassiker verzichten müssen. Zu Spacehogs «In the Meantime» ziehen Gamora (Zoe Saldana, 44), Drax (Dave Bautista, 53), Groot (Vin Diesel, 55), Rocket (Bradley Cooper, 47) Nebula (Karen Gillan, 35) und Mantis (Pom Klementieff, 36) ein letztes Mal los, um die Galaxie zu retten. Als neue Bösewichte sind Chukwudi Iwuji (47) als Hoher Evolutionär und Will Poulter (29) in der Rolle des Adam Warlock zu sehen.