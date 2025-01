Trailer zu «Daredevil: Born Again» veröffentlicht

Murdock alias Daredevil, ein blinder Anwalt mit Superhelden–Fähigkeiten, kämpft in «Daredevil: Born Again» mit seiner Anwaltskanzlei für Gerechtigkeit, während der ehemalige Mafiaboss Wilson Fisk politische Ambitionen in New York hegt. Die Männer manövrieren sich auf einen unvermeidlichen Kollisionskurs.