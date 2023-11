Trailer zu «Walking Dead»-Ableger: Daryl Dixon in Frankreich angespült

Am 8. Dezember wird in Deutschland der mit Spannung erwartete «Walking Dead»–Ableger mit dem Beinamen «Daryl Dixon» bei Magenta TV starten. Wie es der Name schon verrät, schlüpft darin Schauspieler Norman Reedus (54) einmal mehr in die Rolle des Fan–Lieblings, der es geschafft hat, sämtliche elf Staffeln der Hauptserie zu überleben – und nun halbtot in Frankreich angespült wird. Der erste Trailer zum Spin–off wurde jetzt veröffentlicht und zeigt, auf was sich die Fans einstellen dürfen. Darunter französische Nonnen, ein lädierter Eiffelturm und eine schicksalshafte Begegnung.