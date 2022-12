Trailer zum «GZSZ»-Spin-off: So dramatisch wird die «Leon»-Fortsetzung

Der Bruder wird zum Streitthema

Denn als Leon und Sarah noch glücklich ihre Hochzeit planen, steht eine (offenbar unschöne) Überraschung vor der Tür: Sarahs vor 30 Jahren verschwundener Bruder Jan kehrt nach Engelshoop zurück. Doch so sehr Leon ihr das Glück wünscht, irgendwas lässt ihn an Sarahs Bruder zweifeln. Warum taucht er nach so langer Zeit wirklich wieder auf? Was will er von seiner Schwester? «Du lässt die Finger von Sarah», gibt Leon Jan im Trailer zu verstehen. Doch der lässt sich nicht einschüchtern.