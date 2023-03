Trailer zur Becker-Doku: «Der Weckruf kam sehr spät»

In knapp zwei Wochen wird eine neue Dokumentation über die sportliche Karriere und auch das private Leben von Boris Becker (55) erscheinen, in der die deutsche Tennislegende auch selbst zu Wort kommt. Ein neuer Trailer zeigt, dass neben seinen Erfolgen auf dem Court und seiner Haftstrafe unter anderem auch die Beziehung mit seiner Ex-Frau Barbara Becker (56) thematisiert wird. «Boom! Boom! The World vs. Boris Becker» erscheint am 7. April beim Streamingdienst Apple TV+.