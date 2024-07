Tränen bei Kris Jenner: Sie hat einen Tumor am Eierstock

Eierstockkrebs kommt zwar vergleichsweise selten vor, erweist sich aber oft als bösartig. Rund eine von 74 Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens an Eierstockkrebs, wie die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) berichtet. In Deutschland erkranken jedes Jahr ungefähr 7.200 Frauen an bösartigen Tumoren der Eierstöcke.