Tränen bei «Let's Dance»: Darum musste Ekaterina «Ekat» Leonova weinen

«Aber kuck mal, wir sind zusammen und alles ist gut»

In einer Story bei Instagram zeigt sich Ekat am Samstag auch an der Seite von Maksina. «Die Stimmung ist gerade nicht so toll», erklärt die Tänzerin. Sie habe vom gestrigen Freitag noch Kopfschmerzen: «Das fand ich so unfair.» Ihre Freundin tröstet Leonova: «Aber kuck mal, wir sind zusammen und alles ist gut.» Sie bedankt sich auch für die Unterstützung von Ekat, die Maksina als Schwester bezeichnet.