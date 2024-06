Tränen im Fernsehinterview: Céline Dion spricht über ihre Qualen

Die fünfmalige Grammy–Gewinnerin Céline Dion (56) enthüllt, wie sie ihr eigener Wunsch aufzutreten, fast das Leben gekostet hätte. In einem emotionalen TV–Interview für den Kanal NBC News erklärt die am Stiff–Person–Syndrom erkrankte Sängerin, dass ihr in der Vergangenheit Valium verschrieben worden sei, um die mit ihrer Krankheit einhergehenden Muskelkrämpfe in den Griff zu kriegen. Doch Dion habe in der Folge allmählich eine Toleranz für das Medikament entwickelt – mit beinahe tödlichen Folgen.