Tränen im Podcast: Oliver Pocher wird emotional

Treffen mit Michael Wendler in Miami

In Miami traf Oliver Pocher seinen alten Rivalen Michael Wendler (51) – was der Comedian nur auf Bohren von Alessandra verrät. Die Männer, die einst in «Pocher vs. Wendler» bei RTL in den Ring stiegen, sprachen über die letzten drei Jahre. Die seien für den Wendler «unterdurchschnittlich» verlaufen.