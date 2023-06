«Transformers: Aufstieg der Bestien»: Mehr Roboter, weniger Stars?

Ganz so namhaft sind die Stars aus Fleisch und Blut im Streifen nicht. Anthony Ramos (31) spielt die männliche Hauptrolle Noah, er dürfte den meisten aus dem Musicalfilm «Hamilton» ein Begriff sein. Dominique Fishback (32) verkörpert derweil Archäologin Elena. Fishback wirkte unter anderem schon in der Serie «The Deuce» mit, so auch im Oscar-prämierten Film «Judas and the Black Messiah». Die nicht so heimlichen Stars der Filmreihe sind und bleiben aber ohnehin die haushohen Blechgesellen - und von denen gibt es in «Transformers: Aufstieg der Bestien» mehr denn je.