«Transformers»-Crossover: Nächster Blockbuster für Chris Hemsworth?

Wenn es um Action geht, führt derzeit in Hollywood offenbar kaum ein Weg an Chris Hemsworth (40) vorbei. Als Superheld Thor wurde er weltbekannt und war seit 2011 in mehreren Filmen des Marvel Cinematic Universe zu sehen. Aktuell brettert der Australier in «Furiosa: A Mad Max Saga» über die grosse Leinwand und bald könnte er auch noch eine weitere «Transformers»–Rolle übernehmen.