Vor mittlerweile über zwei Jahren sorgte Starautorin J.K. Rowling (57) mit transgenderfeindlichen Ansichten für gewaltige negative Schlagzeilen und Stirnrunzeln unter etlichen «Harry Potter»-Fans. Superstar Daniel Radcliffe (33) erweckte die von Rowling erdachte Figur Harry Potter bekanntermassen auf der grossen Leinwand auf so unvergessliche Weise zum Leben - und stellte sich bereits wenige Tage nach den Äusserungen der Autorin Anfang Juni 2020 öffentlich gegen sie. In einem neuen Interview mit «IndieWire» blickt Radcliffe nun auf die damalige Zeit zurück und erklärt, warum er das tat. «Ich denke nicht, dass ich noch in der Lage gewesen wäre, in den Spiegel zu schauen, wenn ich nicht etwas gesagt hätte», so der Schauspieler wörtlich.