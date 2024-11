Transparent-Look: Irina Shayk verzichtet auf einen BH

Von Lara Croft zum Glamour–Look

Mit dem Look stellt Irina Shayk, die im vergangenen Monat ihr Comeback auf dem Laufsteg bei der Fashionshow von Victoria's Secret feierte, wieder einmal ihre Wandlungsfähigkeit unter Beweis. Noch an Halloween präsentierte sie sich bei der Süsses–oder–Saures–Tour mit ihrer Tochter Lea de Seine (7) ganz anders: Sie verkleidete sich weitaus weniger glamourös als Lara Croft aus «Tomb Raider». In einem schwarzen Einteiler, klobigen Stiefeln und mit einem geflochtenen Zopf zog sie um die Häuser.