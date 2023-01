Trash-Vorschau: Diese Reality- und Casting-Shows läuten 2023 ein

«Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!»

Den Startschuss setzt am 13. Januar (bei RTL oder via RTL+) das Dschungelcamp. Dieses wird wieder in Australien gedreht, nachdem es 2022 Corona-bedingt in Südafrika stattfinden musste. Zusätzlich bringt Jan Köppen (39) frischen Wind in den Dschungel, er übernimmt die Moderation von Daniel Hartwich (44). Zusammen mit Sonja Zietlow (54) präsentiert er die beliebte Reality-Show 2023. Auch Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob (72) ist wieder mit dabei. Kandidaten sind unter anderem Sänger Lucas Cordalis (55), Schauspielerin Jana Pallaske (43) und Trash-TV-Macho Luigi «Gigi» Birofio (23).