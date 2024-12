Trauben und Unterwäsche: Kuriose Silvestertraditionen aus aller Welt

Spanien: Zwölf Trauben für Glück im neuen Jahr

In vielen Teilen der Welt steht am Silvesterabend Essen im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. In Spanien, Portugal und einigen südamerikanischen Ländern dreht sich um Mitternacht alles um Lebensmittel, die Glück bringen sollen: Wer mit jedem Glockenschlag ab Mitternacht eine Traube isst (zwölf insgesamt), soll im kommenden Jahr zwölf Monate lang Glück haben. Die Tradition geht auf das Jahr 1909 zurück, als es in Spanien eine grosse Traubenernte während der Weihnachtszeit gab und der König den Überschuss der Ernte an das Volk gab.