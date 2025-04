Trauer in der Modewelt: Model Lucy Markovic stirbt mit 27 Jahren

2015 nahm Lucy Markovic an «Australia's Next Top Model» teil

Markovic nahm 2015 an der neunten Staffel von «Australia's Next Top Model» teil. Sie belegte den zweiten Platz und legte anschliessend eine erfolgreiche Modelkarriere hin. Sie wirkte Medienberichten zufolge in Kampagnen für Marken wie Versace und Victoria Beckham mit und lief unter anderem für Oscar de la Renta, Bulgari, Givenchy und Dolce & Gabbana über dem Laufsteg. Ausserdem erschien sie in Magazinen wie «Marie Claire» und verschiedenen internationalen Ausgaben der «Vogue».