Trauer in der Musikwelt: Moody-Blues-Star John Lodge ist tot

Einer der Stars der Moody Blues, John Lodge (1943–2025), ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Das gab die Familie des Musikers unter anderem auf Facebook bekannt.
Der Bassist war 1966 zusammen mit seinem Kollegen Justin Hayward (78) der Band beigetreten, nachdem Denny Laine (1944–2023) und Clint Warwick (1940–2004) diese verlassen hatten. Der in Birmingham geborene Lodge wirkte an Songs wie «Nights In White Satin», «Question» und «Isn't Life Strange» mit.
Tod kam «plötzlich und unerwartet»
In dem Statement von John Lodges Familie heisst es, ihr «geliebter Ehemann», Vater, Grossvater, Schwiegervater und Bruder sei «friedlich eingeschlafen, umgeben von seinen Lieben und den Klängen der Everly Brothers und Buddy Holly». Die Familie erklärte zudem, dass der Musiker «plötzlich und unerwartet von uns gegangen» sei.
«Wie jeder, der diesen grossherzigen Mann kannte, weiss, war ihm die unerschütterliche Liebe zu seiner Frau Kirsten und seiner Familie das Wichtigste, gefolgt von seiner Leidenschaft für Musik und seinem Glauben.» Die Familie erklärte weiter: «Wir werden seine Liebe, sein Lächeln, seine Freundlichkeit und seine absolute und unendliche Unterstützung für immer vermissen. Wir sind untröstlich, aber wir werden in Frieden voranschreiten, umgeben von der Liebe, die er für jeden von uns empfand. Wie John am Ende der Show immer sagte: Danke, dass ihr den Glauben bewahrt habt.»
John Lodge war seit September 1968 mit seiner Frau Kirsten verheiratet, mit der er zwei Kinder bekam. Die Band The Moody Blues trat bis 2018 auf, im selben Jahr wurde die Gruppe in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Justin Hayward, der Sänger der Moody Blues, schrieb in den sozialen Medien: «Ich bin sehr traurig und schockiert über Johns Tod. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an unsere gemeinsame Musik. Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner lieben Frau und seiner Familie.»