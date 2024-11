Trauer um Alan Rachins: Serien-Star mit 82 Jahren gestorben

Danaben wirkte er in Filmen wie «Showgirls» mit. In den 2000er–Jahren spielte Rachins die Hauptrolle in «L.A. Law: The Movie», bevor er kleinere Rollen in Fernsehserien wie «Rizzoli & Isles», «General Hospital» und «Grey's Anatomy» übernahm. Er arbeitete zudem als Synchronsprecher und trat auch in Produktionen am Broadway auf. Seine letzte im Abspann erwähnte Rolle war laut «Hollywood Reporter» 2023 im Kurzfilm «The Lights Above».