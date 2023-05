Zu mehreren Bildern, die den bekannten Bergsteiger und Extremski-Fahrer zeigen, schrieb sie: «Lieber Luis, die Berge waren dein und unser Leben.» Der Kangchendzönga sei sein «ganz grosser Lebenstraum» gewesen, den er sich noch so gerne erfüllen wollte. «Deine Augen haben vor Begeisterung geglänzt, wenn du von ihm gesprochen hast», erzählt von Melle, die seit 2011 mit Stitzinger verheiratet war. «Die 25 Jahre an deiner Seite waren die besten meines Lebens», schreibt sie weiter. «Danke, dass ich dich in dieser Zeit begleiten durfte. In tiefer Liebe, Dankbarkeit und unendlicher Trauer - wir hatten doch noch so viele Träume, die wir uns erfüllen wollten...»