Trauer um Bernd Bransch: DDR-Fussballstar ist gestorben

Die DDR-Fussballikone Bernd Bransch (1944-2022) ist gestorben. Wie sein Verein Hallescher FC bekannt gegeben hat, starb der Sportler am Samstag (11. Juni) mit 77 Jahren «nach langer, schwerer Krankheit». «Er war der erfolgreichste hallesche Fussballer aller Zeiten», heisst es in dem Nachruf. Der «Branscher», wie der Fussballer von Mitspielern und Freunden genannt wurde, stand in 72 Spielen für die DDR-Nationalmannschaft auf dem Platz.