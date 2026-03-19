Trauer um Bettina Köster: Malaria!-Sängerin wurde 66 Jahre alt

Trauer um Bettina Köster (1959–2026). Die ehemalige Frontfrau der Kultband Malaria! ist im Alter von 66 Jahren in Süditalien gestorben. Das geht aus unter anderem aus einem Facebook–Beitrag ihrer früheren Bandkollegin Gudrun Gut (68) hervor. Der deutsche «Rolling Stone» zitiert aus einer Pressemitteilung von Freunden und Weggefährten der Sängerin: «Hiermit geben wir bekannt, dass die deutsche Musikerin Bettina Köster am 16. März 2026 in Capaccio Paestum, Italien, verstorben ist.» Köster sei «am Vormittag des 18. März 2026 auf dem Friedhof von Capaccio Paestum beigesetzt» worden, heisst es weiter in der Mitteilung. Die Trauerfeier habe im privaten Rahmen stattgefunden. Eine Todesursache wird nicht genannt.