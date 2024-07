Trauer um den Kinderstar aus «Alf»: Benji Gregory stirbt mit 46 Jahren

Benji Gregory wurde am 26. Mai 1978 in Encino, Los Angeles, in eine Schauspielerfamilie hineingeboren. Er spielte in mehr als 100 Folgen den kleinen Brian in der Sitcom «Alf». Mit nur sieben Jahren stand er zum ersten Mal für die Serie vor der Kamera. 1986 wurde «Alf» erstmals in den USA ausgestrahlt, in Deutschland erst zwei Jahre später.