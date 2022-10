Trauer um Dietrich Mateschitz: «Grosser Schock» für Sebastian Vettel

Max Verstappen: «Ohne ihn würde ich nicht hier sitzen»

Max Verstappen (25), der aktuell im von Mateschitz gegründeten Rennstall fährt, sagte am Rande des GP in Austin, Texas: «Das Qualifying-Ergebnis ist nicht wichtig. Wichtig ist, uns an Dietrich zu erinnern und was er für uns als Team getan hat, auch für die gesamte Formel 1 und die grössere Red-Bull-Familie. Er war immer super-nett und fürsorglich zu mir.» Er werde sich «immer an das letzte Treffen mit ihm vor einem Monat erinnern, es war sehr speziell und das ist es jetzt noch mehr». «Er hat an mich und viele andere Fahrer als junge Athleten geglaubt und hat so vielen so unglaubliche Möglichkeiten gegeben. Ohne ihn würde ich nicht hier sitzen, es ist ein unglaublich harter Tag.» Auf Instagram widmete der Niederländer Mateschitz am Sonntagmorgen einen Post mit weiteren emotionalen Worten.