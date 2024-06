Trauer um Eberhard Hertel: Stefanie Hertels Vater wurde 85 Jahre alt

Eberhard Hertel: Musikstar der DDR

Eberhard Hertel begann seine Musikkarriere erst mit Ende 30. Im Jahr 1976 trat er in der DDR–Fernsehsendung «Heitere Premiere» mit einem volkstümlichen Medley auf, und sang sich sogleich in die Herzen des Publikums. Fortan gehörte er zu den grössten Musikstars der DDR, und war wiederholt in der Volksmusiksendung «Oberhofer Bauernmarkt» zu sehen und zu hören.