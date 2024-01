Trauer um Franz Beckenbauer: Rudi Völler ist «unendlich traurig»

Ex–Profi Karl–Heinz Rummenigge (68) zeigt sich «tief erschüttert» und erinnert sich an die gemeinsamen Zeiten zurück: «Er war mein Kapitän beim FC Bayern, mein Trainer bei der Nationalmannschaft, unser Präsident bei Bayern und in all diesen Rollen nicht nur erfolgreich, sondern einzigartig. [...] Der deutsche Fussball verliert die grösste Persönlichkeit in seiner Geschichte.»