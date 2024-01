Trauer um Franz Beckenbauer: So können Fans Abschied nehmen

Auch der FC Bayern München räumt seinen Fans Platz für Trauer ein. So liegt zum einen ein Kondolenzbuch im Eingangsbereich des Vereinssitzes an der Säbener Strasse aus, ein weiteres im offiziellen FC Bayern Museum in der Allianz Arena in der «Hall of Fame». Für alle Fans, die nicht den Weg in die bayerische Landeshauptstadt antreten können, wurde am 10. Januar 2024 ab 10 Uhr, auch eine digitale Version des Buches freigeschaltet. Der Link ist über die offizielle Homepage des FC Bayern München erreichbar. Bis Ende des Monats haben hier alle Beckenbauer–Anhänger die Möglichkeit, sich einzutragen. Nach dem 31. Januar 2024 werden die beiden traditionellen Kondolenzbücher sowie die digitale Ausführung zu einem Werk in einer Gesamtausgabe zusammengeführt.