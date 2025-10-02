Trauer um Jane Goodall: «Eine Inspiration für Generationen von Frauen»

Als «absolut bemerkenswerte Frau» beschreibt die britische Sängerin Ellie Goulding (38) Jane Goodall in einem Kommentar unter der traurigen Nachricht vom Tode der Aktivistin. Goulding verspricht ihre Botschaft weiterhin zu vermitteln und ihre Mission fortzuführen. «Diese brillante Frau hat dieser Welt so viel gegeben», schreibt sie zudem in einer Instagram–Story auf ihrem eigenen Account. «Sie hat uns daran erinnert, dass wir die Natur sind und diese nicht zu schützen bedeutet, uns selbst nicht zu beschützen.»