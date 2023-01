Trauer um Jeff Beck: Johnny Depp ist «am Boden zerstört»

«Die beiden hatten eine sehr enge Freundschaft, sie standen sich extrem nahe, und wurden vergangenen Sommer noch engere Freunde, als sie gemeinsam auf Tour waren», so die Quelle. «Die Krankheit kam sehr plötzlich und in den vergangenen Wochen ging es unerwartet schnell bergab. Johnny verarbeitet die Neuigkeit noch.» Becks Familie hatte am Mittwochabend (11. Januar) mitgeteilt, dass der britische Gitarrist am Vortag verstorben war, nachdem er «plötzlich» an einer bakteriellen Meningitis erkrankt war.