Trauer um Joan Plowright: Theaterlegende stirbt mit 95 Jahren

Die britische Star–Schauspielerin Joan Plowright (1929–2025) ist tot. «Mit grosser Trauer teilt die Familie von Dame Joan Plowright, der Lady Olivier, mit, dass sie am 16. Januar 2025 im Alter von 95 Jahren im Kreis ihrer Familie in Denville Hall friedlich verstorben ist», heisst es in einem Statement der Hinterbliebenen, aus dem der «Guardian» zitiert. Eine Todesursache wird nicht genannt.