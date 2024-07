Trauer um Joe Bryant: Auch Kobe Bryants Witwe meldet sich

Joe Bryant «war eine Basketball–Ikone» in Philadelphia

«Ich bin untröstlich über den plötzlichen Verlust meines Onkels», wird John Cox, Assistenztrainer der Herren–Basketballmannschaft von La Salle und Neffe von Bryant zitiert. «Er war eine Basketball–Ikone in der Stadt Philadelphia und jemand, den ich beim Aufwachsen bewundert habe.» Joe Bryant spielte zudem wie sein Sohn Kobe in der Profiliga NBA und war später in unterschiedlichen Trainerrollen aktiv – auch an der La–Salle–Universität.