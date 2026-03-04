Trauer um John Hammond: Blues-Legende stirbt mit 83 Jahren

«Die Blueswelt hat einen Giganten verloren. Ich habe meinen besten Freund verloren», sagte sein Freund James über den Verstorbenen. «Ich habe gerade die Fotos durchgesehen, die wir über die Jahre hinweg gemeinsam gemacht haben – von der Horseshoe Tavern bis zur Albert's Hall in Toronto, von London bis Montreal, von Edmonton bis Ottawa – und jedes Bild erzählt eine Geschichte von grossartiger Musik, grossartigen Menschen und unvergesslichen Nächten. Er war eine grosse Inspiration für mich, ich werde ihn schrecklich vermissen.»