Trauer um Liam Payne: Robbie Williams fordert mehr Rücksicht im Netz

«Es war logisch ihm die Hand zu reichen»

Er habe die Jungs durch die Castingshow «The X Factor» kennengelernt und sie «betreut», so Williams. «Ich verwende das Wort Mentor in Klammern, denn um ehrlich zu sein, habe ich kaum etwas getan», erinnert er sich zurück. «Ich habe einfach nur mit ihnen rumgehangen. Sie waren alle frech und nett. Ich genoss das unbeschwerte Geplänkel.» Es habe ihn an seine eigene Zeit mit seiner Boyband Take That erinnert. «Unsere Wege haben sich seit diesem Tag immer wieder gekreuzt.»