Trauer um Liam Payne: So nehmen die Fans und seine Familie Abschied

«Wir sind untröstlich», hiess es in einem Statement von Paynes Familie, das die britische BBC herausgegeben hatte. «Liam wird für immer in unseren Herzen leben und wir werden ihn als freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten. Wir unterstützen uns als Familie gegenseitig, so gut wir können und bitten um Privatsphäre und Freiraum in dieser schrecklichen Zeit.» Schwester Ruth Gibbins schrieb zudem in einem äusserst emotionalen Instagram–Post zum Verlust ihres Bruders unter anderem: «Ein letztes Mal will ich, dass du weisst, ich bin hier, wenn du irgendwas brauchst. Ich würde bis ans Ende des Universums fahren, um dich zurückzubringen».