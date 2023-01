Trauer um Lisa Marie Presley: «Elvis»-Team wird ihre Wärme vermissen

«Ihre Wärme, ihre Liebe und ihre Authentizität»

Erst kurz vor ihrem Tod hatte Lisa Marie Presley noch die Golden Globe Awards besucht. Zusammen mit ihrer Mutter Priscilla konnte sie dort Butler beglückwünschen, der als bester Hauptdarsteller in einem Drama ausgezeichnet wurde. Durch den «tragischen und unerwarteten Verlust von Lisa Marie» sei sein Herz für Riley, Finley, Harper und Priscilla komplett gebrochen, habe der Schauspieler in einem Statement dem US-Branchenmagazin «Variety» mitgeteilt. «Ich bin auf ewig für die Zeit dankbar, in der ich mich glücklich schätzen konnte, ihrem hellen Licht nahe zu sein und ich werde für immer die stillen Momente, die wir geteilt haben, in Ehren halten.» Butler werde sich stets an Lisa Marie Presleys «Wärme, ihre Liebe und ihre Authentizität» erinnern.