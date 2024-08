Trauer um Luca Schaub: Schauspieler wurde nur 36 Jahre alt

Unter der Intendanz von Oliver Reese (60) verlor Schaub sein Engagement, und war als freier Schauspieler in der Bundeshauptstadt tätig. Unter anderem trat er im Tipi am Kanzleramt sowie an der Neuköllner Oper und der Komischen Oper Berlin auf. Theatermacher Leander Haussmann beschreibt den Verstorbenen in der «Berliner Zeitung» als einen völlig arglosen und begeisterungsfähigen Schauspieler. Schaub war demzufolge ein Ensemblespieler, der alle mit seiner «extremen Begeisterung» anstecken konnte.