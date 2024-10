Trauer um Maggie Smith: Judi Dench bricht auf der Bühne in Tränen aus

Freundschaft erstreckte sich über 70 Jahre

Maggie Smith und Judi Dench, die beide im Dezember 1934 zur Welt kamen, waren britischen Medienberichten zufolge befreundet, seit sie sich in den 1950er Jahren am Theater Old Vic in London kennengelernt hatten. Sie traten bei zahlreichen Gelegenheiten gemeinsam auf. Die beiden Schauspielstars waren unter anderem 1985 in «Zimmer mit Aussicht» gemeinsam zu sehen sowie 2004 in «Der Duft von Lavendel» und sie spielten auch 2015 die Hauptrollen in «Best Exotic Marigold Hotel 2». Im Dokumentarfilm «Nothing Like a Dame» hatten die Schauspielerinnen ebenfalls ein gemeinsames Engagement.