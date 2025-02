Trauer um Mutter: So hat Ralf Moeller «persönlichen Abschied genommen»

Auf Instagram hatte Moeller kürzlich ein gemeinsames Bild von ihm und seiner lachenden Mutter geteilt. «Heute morgen bist Du von uns gegangen meine geliebte Mutter, mit 88 Jahren», schrieb er dazu. «Nächste Woche, am 14. Februar, wäre Dein Geburtstag gewesen. Ich danke Dir für all die Liebe und Geborgenheit, die Du mir und all den anderen gegeben hast.» Die Geburtstagsfeier sei schon organisiert gewesen, an diesem Tag soll laut RTL jedoch nun die Beerdigung stattfinden. Der Schauspieler wolle dann auf seine Mutter Ursula und die vielen Erinnerungen anstossen.