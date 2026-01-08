Trauer um Patrick Swayzes Bruder: Sean Swayze stirbt mit 63 Jahren

Die Swayze–Familie steht erneut unter Schock: Sean Swayze, jüngerer Bruder der unvergessenen «Dirty Dancing»–Legende Patrick Swayze (1952–2009), ist am 15. Dezember in Los Angeles verstorben. Das berichtet das US–Portal "TMZ" unter Berufung auf Seans Sohn Jesse Swayze, der den Tod seines Vaters bestätigte.
Sean Swayze wurde 63 Jahre alt. Laut Gerichtsmedizin von Los Angeles County starb er an einer akuten oberen Magen–Darm–Blutung sowie schwerer metabolischer Azidose – beides Folgen einer Leberzirrhose, die durch langjährigen Alkoholkonsum verursacht wurde.
Cousine nimmt bewegend Abschied
Auch Rachel Leon, eine Cousine von Patrick und Sean, bestätigte die traurige Nachricht in einem emotionalen Instagram–Post vom 17. Dezember. «Mir bricht das Herz, dass mein Cousin Sean Swayze heute von uns gegangen ist», schrieb sie zu zwei Fotos des Verstorbenen.
Sean hatte zuletzt noch T–Shirts für ein «Dirty Dancing»–Motiv seiner Cousine getragen – eine Hommage an seinen berühmten Bruder Patrick. «Er war immer lustig und voller Leben», erinnerte sich Rachel Leon. Besonders bitter: Sean hatte geplant, sie bald in Texas zu besuchen. Dazu kam es nicht mehr.
16 Jahre nach Patrick Swayzes Tod
16 Jahre nach dem Tod von Patrick Swayze trifft die Familie damit erneut ein schwerer Schicksalsschlag. Der Hollywoodstar, weltbekannt durch Kultfilme wie «Dirty Dancing», «Ghost» oder «Gefährliche Brandung», starb im September 2009 im Alter von 57 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Patrick hatte sich kurz vor seinem Tod noch öffentlich zu seiner Erkrankung geäussert. «Fünf Jahre wären wohl Wunschdenken. Zwei Jahre scheinen realistisch», sagte er Anfang 2009 in einem Interview mit ABC–Journalistin Barbara Walters. Wenige Monate später verlor er den Kampf gegen die Krankheit.
Eine Familie, gezeichnet von Schicksalsschlägen
Die Familie Swayze musste über die Jahre zahlreiche Verluste verkraften. Vater Jesse Wayne Swayze starb bereits 1982 mit nur 57 Jahren. Mutter Patsy Yvonne Helen Swayze folgte im September 2013 im Alter von 86 Jahren. Besonders tragisch: Schwester Vicky Swayze nahm sich 1994 im Alter von 45 Jahren das Leben.
Sean hinterlässt neben seinen drei Kindern – Cassie, Kyle und Jesse – auch seine Geschwister: Schauspieler Don Swayze sowie Schauspielerin Bambi Swayze. Cousine Rachel Leon richtete in ihrem Abschiedspost bewegende Worte an die Familie: «Unsere Gedanken und Gebete sind bei Don, Cassie, Kyle und Jesse. Wir beten für euch alle in dieser schweren Zeit.»