Trauer um «Polizeiruf 110»-Star: Pablo Grant wurde nur 26 Jahre alt

Der «Polizeiruf 110»–Schauspieler und Hip–Hop–Musiker Pablo Grant ist tot. Wie sein Rapkollektiv BHZ unter anderem via Instagram bekannt gab, starb der auch unter dem Pseudonym Dead Dawg bekannte Künstler bereits am 6. Februar. Er wurde nur 26 Jahre alt. Grant sei völlig unerwartet an einer Thrombose verstorben, heisst es in der Nachricht weiter. Die Familie und Freunde des Schauspielers und Musikers seien untröstlich und bitten in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre.