Trauer um Rolf Becker: Deutscher Schauspieler stirbt mit 90 Jahren

Von «In aller Freundschaft» bis zum «Tatort»

Becker war ein vielseitiger Schauspieler sowie Hörspiel– und Synchronsprecher – und wirkte im Laufe der Jahrzehnte an zahlreichen unterschiedlichen Produktionen mit. In Film und Fernsehen machte er sich erstmals in den 1960er–Jahren einen Namen und spielte später etwa unter Volker Schlöndorff (86). Den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern dürfte Becker auch als Otto Stein aus unzähligen Folgen der Fernsehserie «In aller Freundschaft» bekannt sein. Daneben war er etwa im «Tatort», bei «Der Alte», im «Polizeiruf 110», im «Grossstadtrevier», in «Der Bulle von Tölz» und in vielen anderen bekannten Produktionen zu sehen.