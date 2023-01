Trauer um Rosi Mittermaier: Bewegende Worte von Tochter Ameli

«In ganz Bayern trauern wir um unsere Gold-Rosi»

Auch viele Social-Media-Nutzer und Persönlichkeiten verabschiedeten sich in den vergangenen Stunden von Mittermaier. Der ehemalige Skispringer Sven Hannawald (48) schrieb bei Instagram: «Meldungen wie heute, machen mich extrem traurig. Unser letztes Treffen beschreibt dich, wie du von klein an, aber auch nach deinen ganzen grossen Erfolgen warst. Ein Sonnenschein und Vorbild für alle...» Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (56) erklärte in einer Pressemitteilung unter anderem: «In ganz Bayern trauern wir um unsere Gold-Rosi, eine Botschafterin unseres Landes in der Welt. [...] Ihr Einsatz für ihre Mitmenschen, ihr grosses Herz und ihre unvergessliche Zugewandtheit wird uns allen fehlen.»