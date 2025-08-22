Trauer um seine Mutter: Stefan Mross sagt «Immer wieder sonntags» ab

Ex–Frau Stefanie Hertel übernimmt Moderation

Als Ersatz für Stefan Mross wird seine Ex–Frau Stefanie Hertel (46) die Moderation der Sendung am Sonntag übernehmen. Das gab der SWR ebenfalls bekannt. Die beiden waren insgesamt 17 Jahre lang ein Paar, von 2006 bis 2012 verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter.